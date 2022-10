10.27 Uhr: Kiew: Russland überzieht Ukraine erneut mit Raketenangriffen

Die nächste Angriffswelle hat begonnen, die ukrainischen Behörden vermelden, Russland überziehe die Ukraine erneut mit Raketenangriffen. Die Behörden in Saporischschja im Süden der Ukraine meldeten Angriffe. In der Umgebung der Hauptstadt Kiew und im Gebiet Chmelnyzkyj habe es Explosionen gegeben, die Luftabwehr sei zum Einsatz gekommen, teilten offizielle Stellen mit. Die Behörden riefen die Menschen auf, in Kellern und Bunkern Schutz suchen.

Das Gebiet Dnipropetrowsk wurde demnach ebenfalls beschossen. Auch in Kiew gab es Luftalarm. Die Menschen suchten dort Schutz, wie eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Kremlnahe russische Militärblogger bestätigten den massiven Beschuss der Ukraine mit Raketen. Ukrainische Medien berichteten, es seien 20 Raketen am Dienstagmorgen eingeschlagen.

8:57 Uhr: Warnung vor neuer Angriffswelle

Der Notfalldienst der Ukraine warnt vor weiteren Raketenangriffen im Laufe des Tages. "Bitte bleiben Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit in Schutzräumen. Ignorieren Sie Alarm nicht", teilte der Dienst am Dienstag auf Telegram mit. Bei den Angriffen am Montag auf viele Städte der Ukraine habe es 19 Tote und 105 Verletzte gegeben. Unterdessen sagte der russische Vize-Außenminister Sergej Rjabkow, dass Russland kein Interesse an einem direkten Konflikt mit den USA und der NATO habe.

Dienstag, 07.00 Uhr: USA: Russland hat Angriffe auf Städte schon länger geplant

Die USA teilen die Auffassung der Ukraine, dass Russland die schweren Luftangriffe auf ukrainische Städte bereits vor der Explosion auf der Krim-Brücke geplant hat. Anschläge dieses Ausmaßes könnten nicht innerhalb von ein paar Tagen ausgearbeitet werden, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates im Weißen Haus, John Kirby, dem Sender CNN. "Es war eher schon seit geraumer Zeit geplant. Das heißt nicht, dass die Explosion auf der Krim-Brücke ihre Planung beschleunigt haben könnte," so Kirby.

Russland hatte am Montag mehr als 80 Raketen auf Kiew und andere Städte in der Ukraine gefeuert. Laut ukrainischen Angaben ist die Zahl der bei dem Raketenbeschuss getöteten Zivilisten auf mindestens 14 gestiegen. Weitere 97 Menschen seien verletzt worden, teilen die ukrainischen Rettungsdienste mit.

Der brutale Angriff der Russen in Bildern

6.25 Uhr: G7-Sonderberatungen mit Selenskyj

Nach den massiven Angriffen Russlands auf Städte in der Ukraine halten die Staats- und Regierungschefs der Gruppe der sieben großen Industriestaaten (G7) heute Sonderberatungen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ab. Es werde per Videoschaltung am Nachmittag (14.00 Uhr) stattfinden, teilte der Sprecher von Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz gestern für die aktuelle deutsche G7-Präsidentschaft mit. Scholz habe dem ukrainischen Präsidenten "die Solidarität Deutschlands und der anderen G7-Staaten versichert".

Militärstratege: "Ganz offensichtlich gezielte Vergeltungsschläge Russlands"

Militärstratege Gerald Karner über die russischen Raketenangriffe auf Kiew und andere Städte, wieso Putin seine präziseste Munition auf Zivilbevölkerung abfeuert und was die Strategie über einen drohenden Atomkrieg verrät.

>>Hier geht es zum Artikel