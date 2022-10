Es gibt Menschen, die gehen am Montag zur Arbeit, um etwas Produktives in die Welt zu bringen; und es gibt Menschen, die beginnen Montag früh Wohnzimmer und ihre Bewohner zu bombardieren, spielende Kinder, Autofahrer, Fußgänger, Heiz- und Elektrizitätswerke. Wladimir Putin und sein neuer Ukraine-Kommandant, Sergej Surowikin, haben sich für völlige Destruktion entschieden.



Nein, diese Angriffe sind keine gerechtfertigte Reaktion auf die Explosionen auf der Krim-Brücke. Die Annexion der Krim war ein Völkerrechtsbruch, und die Brücke ist, anders als Putin behauptet, keine zivile Einrichtung, sondern Hauptschlagader für den Nachschub der russischen Armee an die Front im Süden. Es ist reiner Zynismus, wenn der Kremlchef, der gezielt ukrainische Zivilisten angreift und tötet, den Angegriffenen Terrorismus vorwirft. Nichts rechtfertigt oder erlaubt das Abfeuern von Marschflugkörpern auf Wohngebiete. Nichts rechtfertigt die Invasion und die Kriegsverbrechen, die Russland in seinem Nachbarland anrichtet.