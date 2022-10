Und wieder geriet ein Prestige-Projekt Wladimir Putins in Flammen. Die Krim-Brücke ist das sichtbarste Symbol von Putins Inszenierung vom Großmachtstatus Russlands, mit dem er sich in den letzten Jahren den Rückhalt sicherte. Zudem stellt sie die wichtigste Versorgungsroute für die russischen Truppen an der Front im Süden der Ukraine dar.