Europa bewegt sich einen Schritt vorwärts, kämpft aber wie eh und je mit den unterschiedlichen inneren Befindlichkeiten – das wäre in Kurzform das Resumee des Prager Doppelgipfels. In zwei Wochen findet bereits der nächste Gipfel statt, bis dahin müssen beschlussfähige Vorschläge für die Antworten auf Energie- und Preiskrisen auf dem Tisch liegen – ein Auftrag, den die Kommission mit nach Hause nahm. Der informelle Gipfel in Prag diente zum Abgleich der Befindlichkeiten.