Am 24. Fe­bru­ar 2022 hat die Rus­si­sche Fö­de­ra­ti­on auf Be­trei­ben ihres Prä­si­den­ten Wla­di­mir Putin die Ukrai­ne an­ge­grif­fen. Am Mor­gen die­ses Tages fand noch eine On­line­kon­fe­renz an der grie­chisch-ka­tho­li­schen Uni­ver­si­tät in Lem­berg statt. Peter Mc­Cor­mick vom In­sti­tut In­ter­na­tio­nal de Phi­lo­so­phie in Paris sagte in sei­nem Bei­trag: „We are li­ving in a tum­bling world“ – Wir leben in einer tau­meln­den Welt.