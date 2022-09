Russlands orthodoxe Kirche verspricht Soldaten die Vergebung all ihrer Sünden, wenn sie im Krieg ihr Leben opfern. Patriarch Kyrill I. verglich in einem Gottesdienst am Sonntag laut Kathpress das Sterben "bei der Erfüllung der militärischen Pflichten" damit, dass Gott seinen eigenen Sohn Jesus geopfert habe. Opferbereitschaft pries der 75-Jährige als bedeutendsten Ausdruck "der besten menschlichen Eigenschaften".

Mit Blick auf die Ukraine sprach Kyrill I. von einem "brudermörderischen Krieg", ohne das Land beim Namen zu nennen. Viele Menschen kämen aktuell auf dem Schlachtfeld ums Leben. Die Kirche bete dafür, "dass dieses Gefecht so schnell wie möglich zu Ende geht, damit möglichst wenige Brüder in diesem brudermörderischen Krieg einander töten".

Kyrill betonte zugleich, die Kirche wisse, dass diejenigen, die bei der Erfüllung ihrer militärischen Pflichten sterben, sich für andere aufopfern. "Und deshalb glauben wir, dass dieses Opfer alle Sünden abwäscht, die ein Mensch begangen hat", so der Patriarch.

Nach offiziellen Angaben Moskaus von Donnerstag wurden seit Februar 5.937 russische Soldaten bei der "militärischen Spezialoperation" in der Ukraine getötet. Kiew und westliche Experten gehen allerdings von deutlichen höheren Verlusten Russlands in dem Krieg aus.

Die von Kreml-Chef Wladimir Putin am vergangenen Donnerstag angeordnete "Teilmobilmachung" betrifft mindestens 300.000 Reservisten. Patriarch Kyrill I. äußerte sich bisher nicht direkt zu dieser Entscheidung Putins. Der Vorsitzende des russischen Muftirats, Rawil Gainutdin, forderte die muslimischen Geistlichen hingegen öffentlich zur Unterstützung der Mobilmachung auf.

Kyrill I. ist ein wichtiger Verbündeter Putins. Das russisch-orthodoxe Kirchenoberhaupt sprach Mitte September von einer "schicksalhaften Mission" Russlands gegen ausländische Mächte, die das Riesenreich als unabhängigen Staat zerschlagen wollten.