Praktischerweise waren im Rahmen der UN-Generalversammlung in New York auch alle EU-Außenminister beisammen; US-Präsident Joe Biden konnte, die klare Beschlusslage der G7 im Hintergrund, den Druck auf Europa verstärken und auf rasches Reagieren pochen. Tatsächlich kamen die EU-Länder noch in der Nacht auf gestern überein, die bestehenden Sanktionen weiter zu verschärfen.