Russland macht mobil, und das vor allem gegen den Westen. "In seiner aggressiven antirussischen Politik hat der Westen alle Grenzen überschritten", erklärte Wladimir Putin gestern in einer TV-Ansprache. "In Washington, London, Brüssel drängt man Kiew geradezu, die Kriegshandlungen auf unser Gebiet zu verlagern." Man rede unverhohlen davon, Russland jegliche Souveränität abzunehmen und das Land komplett auszurauben.