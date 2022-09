Nichts zu tun war keine Option. Zu offensichtlich sind auch in Russland selbst die Niederlagen geworden, die die russische Armee in den letzten beiden Wochen in der Ukraine eingefahren hat. Zu groß war auch der Druck vor allem aus dem nationalistischen Lager, den Krieg auszuweiten. Jetzt hat Wladimir Putin also reagiert - und in seiner Rede eine Teilmobilmachung angekündigt. 300.000 Russen sollen in den Krieg geschickt werden - angeblich Reservisten mit Kampferfahrung.