Sein „lieber Freund“ habe ihm demonstriert, dass er mit der Sache so schnell wie möglich Schluss machen wollte, plauderte der türkische Staatschef Recep Erdogan in einem Interview mit dem US-Sender PBS über sein kürzliches Treffen mit Wladimir Putin in Usbekistan. Und er fuhr hoffnungsvoll fort: "Die besetzten Gebiete werden der Ukraine zurückgegeben."