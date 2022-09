Russland greift mit Schein-Referenden nach ukrainischen Gebieten

In den von Russland besetzten ukrainischen Territorien sollen Volksabstimmungen stattfinden. Offenbar will man im Kreml mit dem Anschluss und drohender Eskalation auf die militärischen Erfolge der Ukraine reagieren. Laut russischen Medien soll Putin am Mittwoch eine Ansprache dazu halten.