Moskau feiert neue Siege. Am Samstag eröffneten Wladimir Putin und Bürgermeister Sergei Sobjanin das mit 140 Meter höchste Riesenrad Europas. In seiner Ansprache erinnerte der Staatschef an die Soldaten, die „für ein friedliches Leben im Donbass“ kämpften und an „unsere Kampfgenossen, die ihr Leben für Russland gaben“, aber ebenso an verdiente Ärzte, Wissenschaftler und Kulturschaffende.