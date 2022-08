Wir befinden uns erst in der ersten Phase der möglichen Gegenoffensive. Die Ukraine hat zwar – wie es scheint – die erste Verteidigungslinie durchbrochen. Jedoch: Die erste Verteidigungslinie ist die am wenigsten gesicherte. Es geht hauptsächlich darum, den Gegner in seinem Vormarsch zu verlangsamen und nicht zu stoppen. Die erste Linie ist sozusagen dazu da, durchbrochen zu werden, sagt aber noch nichts über den Erfolg der Gegenoffensive aus. Die große Herausforderung steht der Ukraine erst bevor.