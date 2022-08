Kaum jemand hätte am 24. Februar daran gedacht, dass die Ukraine dem Angriff des scheinbar übermächtigen Russlands auch ein halbes Jahr später standhält. Was hat die Ukraine richtig gemacht?

GERALD KARNER: Vieles. Wichtig festzuhalten ist aber zunächst, dass Russland sehr viel falsch gemacht hat. Die politische Fehleinschätzung der Führung etwa: In der ukrainischen Bevölkerung herrscht eine völlig andere Identität als noch 2014. Vor allem unterschätzt wurde die verhältnismäßig geeinte Reaktion des Westens, sowohl die Ablehnung des Angriffs als auch die Unterstützung der Ukraine betreffend. Russland ist es bisher nicht gelungen den Westen auseinanderzudividieren. Die Schwäche der russischen Streitkräfte war insgesamt die größte Überraschung – auch für Experten. Die ukrainischen Streitkräfte dagegen sind seit 2014 auf westliche Standards gehoben worden, weniger wegen der Bewaffnung als beim Führungsstil.

Die Ukraine hat politisch richtig reagiert, von Anfang an kompromisslos auf ihre staatliche Unversehrtheit und Souveränität beharrt und klar gemacht, dass man bereit ist, sich zu verteidigen. Das ist der Leadership von Präsidenten Selenskyj, aber auch dem Kiewer Bürgermeister Klitschko und anderen zu verdanken. Dazu hat man den Westen auf seine Seite gezogen und gehalten. Das ist möglicherweise kriegsentscheidend. Militärisch hat sich die Ukraine richtigerweise auf die Schwachpunkte des Gegners konzentriert – vor allem auf die Logistik und die militärische Führungsstrukturen.

Russland behauptet, alles laufe nach Plan. Wie schätzen sie diese Aussage aus militärischer Sicht ein bzw. welche Strategie verfolgt Russland aktuell?

Im ganzen Krieg ist eigentlich nichts so gelaufen, wie Russland es wollte. Der ursprüngliche Plan, die ukrainische Führung zu stürzen ist in den ersten Tagen gescheitert. Im Nordosten mussten sich die Russen schnell wieder zurückziehen. Gleich in den ersten paar Wochen verlor Russland eine fünfstellige Anzahl an Soldaten und Hunderte Panzer. Auch Vorstöße vom Osten gemeinsam mit Separatisten, erzielten zunächst nicht den gewünschten Erfolg. Gelungen ist ihnen, von der Krim ausgehend relativ schnell Erfolge im Süden zu verbuchen, wahrscheinlich aufgrund von Problemen im ukrainischen Nachrichtendienst.

Beim Vorstoß aus dem Donbass heraus ist das Einnehmen der Gebiete Donezk und Luhansk bis heute nicht wirklich vollständig gelungen. Deswegen begann man mit einer Taktik der verbrannten Erde im Süden, etwa in Mariupol: Artillerie, Marschflugkörper Lenkraketen usw. haben Städte dem Erdboden gleich gemacht, in die man dann vorgerückt ist.

Jetzt sieht man, dass die russische Seite gezwungen ist, Verbände aus dem Osten rauszulösen und in den Süden umzugruppieren um sich gegen ukrainische Gegenangriffe verteidigen zu können.

Macht das nicht wieder eine Flanke im Osten auf?

Da haben sie völlig recht. Aber auch die Ukraine hat nicht die nötigen Kapazitäten, um die sich auftuenden geschwächten russischen Stellen im Osten zurückerobern zu können. Beide Streitkräfte sind schon geschwächt. In weiterer Folge wird es darauf ankommen, wer seine Kräfte schneller regenerieren und frische Kräfte einführen kann. Da geht es nicht nur Soldaten, sondern auch um Waffensysteme.

Das klingt nach einer Pattsituation.

Ja. Und hier rächt sich für Russland das Bestehen auf eine "militärische Spezialoperation" und das Stemmen gegen den Kriegsbegriff. In diesem Rahmen ist keine Generalmobilmachung zulässig. Eigentlich kann Russland neue Soldaten nur auf Vertragsbasis anwerben. Vor allem die selbsternannten ostukrainischen Teilrepubliken sind damit sehr unzufrieden und hätten sich mehr Unterstützung erwartet. Die Verluste lassen sich in der Heimat auch nicht mehr verbergen, damit ist die Begeisterung, einen Vertrag zu unterzeichnen, enden wollend – ein sich verstärkendes Problem.

Das gleiche gilt für Waffensysteme und Geräte. Eine Menge ist schon zerstört und das Sicherstellen von Nachschub wird immer schwieriger, auch wegen der Sanktionen. Aber auch die Ukraine musste Verluste hinnehmen. Der weitere Kriegsverlauf hängt davon ab, wie es in den nächsten Wochen und Monaten gelingen wird, die Ukraine mit Waffensystemen zu versorgen. Die Ukraine ist hier abhängig vom Westen.

Was sind nun mögliche Szenarien?

Mit genügend entsprechend ausgebildeten Personal könnte es der Ukraine bis zum Herbst gelingen, nennenswerte Gebiete zurückzugewinnen. Dann könnte Russland erkennen, dass es nichts mehr zu gewinnen gibt und in Verhandlungen treten, um zumindest die verbleibenden Gebiete zu behalten. Die andere Möglichkeit ist, dass Russland den besetzten Raum mit ach und krach halten – westlich des Dnepr wird das nicht gelingen, in den anderen Gebieten im Süden und Osten vielleicht schon. Ich halte das erste Szenario für wahrscheinlicher.

Militärexperte Karner sieht die Moral der russischen Streitkräfte bröckeln. © Juergen Fuchs

Wie steht es um die Moral der Streitkräfte?

Es geht nicht nur um die Fähigkeiten bei Soldaten, sondern ganz wesentlich um den Kampfeswillen, den Mut und die Überzeugung, dass was man tut, das Richtige und etwas Gutes ist. Das wissen die Ukrainer natürlich besser als die Russen, sie verteidigen ihr eigenes Land. Mit den Kriegsverbrechen der Russen ist ihr Verteidigungswille noch gestärkt worden. Bei den Russen ist eine zunehmende Demoralisierung zu beobachten. Die russischen bzw. prorussischen Streitkräfte sind dazu sehr heterogenen. So sagen die Separatisten im Osten vereinfacht gesagt, "Wir haben die Gebiete im Osten zu großen Teilen erobert. Mehr darüber hinaus wollen wir nicht. Im Süden haben wir nichts verloren und in Kiew schon gar nicht." Entzieht man den Separatisten russische Unterstützung weiter, ist das der Moral nicht zuträglich. Russland rekrutiert inzwischen in Gefängnissen und Straflagern.

Auch bei den tschetschenischen Unterstützern – bezahlten Söldnern – ist die Begeisterung weg. Denen wurde ein leichtes Spiel versprochen und dass sie dort freie Hand hätten. Rauben, Plündern - alles Mögliche. Doch sie sind auf starken Widerstand gestoßen. Die Moral der heterogenen Streitkräfte beginnt zu bröckeln, das wird den Kriegsverlauf beeinflussen.

Zur Diskussion um ein Nachlassen der Sanktionen, wie beeinflussen diese das Kriegsgeschehen?

Selbstverständlich beeinträchtigen die Sanktionen die russische Wirtschaft, vor allem die Kriegswirtschaft massiv. Klar war aber immer, dass diese mittel- und langfristig wirken, nicht kurzfristig. Aus meiner Sicht wäre es inakzeptabel, die Sanktionen aufzuheben oder zu lockern. Neben dem Einfluss auf den Kriegsverlauf würde das für eine Entität wie die EU (und das geht nur im Rahmen der EU, das müssen sich auch die Herrn Landeshauptleute klar machen) einen extremen Prestige- und Gesichtsverlust bedeuten. Wir würden einknicken vor der Perspektive, von russischem Gas abzuhängen. Wenn man Sanktionen verhängt, muss man es durchziehen. Jetzt wäre es der ungünstigste und dümmste Moment, sie aufzuheben.