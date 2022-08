McDonald's will seine Restaurants in der Ukraine wieder aufmachen. Die ersten Lokale sollten in den kommenden Monaten wieder Kunden begrüßen, teilte der Fast-Food-Riese am Donnerstag mit. Als erstes seien Niederlassungen in der Hauptstadt Kiew und im Westen der Ukraine dran - dann sollten schrittweise weitere Restaurants dazu kommen. Das Unternehmen wollte sich nicht dazu äußern, wie viele seiner 109 Standorte in der Ukraine wieder geöffnet werden sollen.

Der US-Konzern hatte nach dem russischen Angriff auf den südwestlichen Nachbarn alle Lokale in den beiden Ländern geschlossen. Im Mai war ein Großteil der russischen Läden an einen Lizenznehmer verkauft worden, sie haben jetzt unter anderem Namen geöffnet.