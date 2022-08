Die Stimmung in Moskau ist ausgelassen. Der Sommer ist da, die Tage sind lang, das ist Wetter gut. Die russische Hauptstadt zeigt sich von ihrer lebenswertesten Seite. Die Gastgärten der Restaurants sind voll besetzt, der beliebte Gorki-Park im Zentrum der Stadt ist gut besucht.

Open-Air-Konzerte, Festivals, Freiluftkino: Das Leben in der Millionenstadt lässt sich entspannt genießen, und nur wenig erinnert daran, dass keine fünfhundert Kilometer entfernt russische Raketen auf ukrainischem Territorium einschlagen. Das tägliche Töten im Nachbarland scheint in Moskau unendlich weit entfernt.