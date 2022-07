Der Krieg in der Ukraine ist in eine neue Phase getreten. Nachdem sich die Kampfhandlungen in den letzten Wochen auf die Ostukraine konzentriert haben, verlagert sich der Krieg nun auch in den Süden - und nicht zuletzt ins Zentrum von Kiew, das seit vielen Wochen nicht mehr angegriffen wurde. Bei einem russischen Raketenangriff auf die Hauptstadt seien am Freitag laut ukrainischen Angaben fünfzehn Menschen verletzt worden.