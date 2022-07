13.10 Uhr: Russland dementiert Berichte über Erkrankung Putins

Das russische Präsidialamt weist Berichte über angebliche Gesundheitsprobleme von Staatschef Wladimir Putin zurück. In den letzten Monaten seien im Westen Spekulationen über dessen Gesundheitszustand aufgekommen, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow. Berichte, Putin sei krank, seien "nichts als Falschmeldungen". Putin hustete am Mittwoch bei einem öffentlichen Auftritt und sagte laut der Nachrichtenagentur Interfax, er habe sich auf seiner Iran-Reise leicht erkältet.

Der Gesundheitszustand des 69-Jährigen war in den vergangenen Monaten in den Blickpunkt gerückt, nachdem sein Gang bei öffentlichen Auftritten als steif wahrgenommen wurde. Auch hielt Putin Gesprächspartner an einem extrem langen Tisch auf Abstand, was als Vorsichtsmaßnahme gegen Corona interpretiert worden war.

Nach Einschätzung des britischen Generalstabschefs Tony Radakin sind Spekulationen über einen schlechten Gesundheitszustand des russischen Präsidenten Wladimir Putin Wunschdenken. "Einige der Kommentare, dass es ihm nicht gut geht oder dass ihn sicherlich jemand ermorden oder ausschalten wird, sind meiner Ansicht nach Wunschdenken", sagte Radakin am Sonntag dem Sender BBC.

13.00 Uhr: Moskau: Kein Kontakt mit USA zu Friedensverhandlungen

Moskau hat mit den USA keinen Kontakt wegen Friedensverhandlungen mit der Ukraine gehabt. "Die amerikanische Regierung erlaubt ihren Mündeln in Kiew nicht einmal, über Gespräche mit uns nachzudenken, und zwingt sie offensichtlich bis zum letzten Ukrainer zu kämpfen", so die russische Außenministeriumssprecherin Maria Zakharova am Donnerstag vor Journalisten. Russische Politiker stellten zudem erneut die Souveränität der Ukraine infrage und kritisierten US-Waffenlieferungen.

Bereits am Mittwoch hatte Russlands Außenminister Sergej Lawrow gesagt, Friedensgespräche mit der Ukraine würden "keinen Sinn" haben. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj macht ebenfalls wenig Hoffnung auf eine Verhandlungslösung, solange Russland ukrainisches Territorium besetze. Die Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine sind seit Anfang April eingefroren, als ein von der Türkei in Istanbul verhandeltes Waffenstillstandsabkommen gebrochen wurde. Der Konflikt dauert bereits fast fünf Monate an.

12.45 Uhr: Medwedew: "Ukraine könnte von der Weltkarte verschwinden"

Fünf Monate nach Kriegsbeginn haben führende russische Politiker einmal mehr das Fortbestehen der Ukraine als souveränen Staat infrage gestellt. Dmitri Medwedew, Ex-Präsident und jetziger Vizechef des russischen Sicherheitsrates, veröffentlichte am Donnerstag eine Liste von Dingen, "an denen Russland nicht schuld ist". Ein Punkt lautet: "Daran, dass die Ukraine infolge aller Geschehnisse die Reste staatlicher Souveränität verlieren und von der Weltkarte verschwinden könnte."

Das Nachbarland habe bereits 2014 den Großteil seiner Souveränität eingebüßt, als es sich unter die "direkte Kontrolle des kollektiven Westens" begeben habe, behauptete Medwedew, der zwischen 2008 und 2012 Präsident war. Der 56-Jährige ist ein enger Vertrauter von Kremlchef Wladimir Putin und seit Russlands Einmarsch in die Ukraine Ende Februar immer wieder mit Drohungen und scharfen Äußerungen gegen die Führung in Kiew aufgefallen.

Der Chef des russischen Parlaments, Wjatscheslaw Wolodin, kritisierte explizit die USA dafür, die angegriffene Ukraine militärisch zu unterstützen. Er warf US-Präsident Joe Biden vor, aus eigenen Interessen den Krieg "bis zum letzten Ukrainer" weiterlaufen lassen zu wollen und eine friedliche Regelung im Donbass zu verhindern. "Und die Ukraine hat währenddessen ihre Souveränität verloren und befindet sich am Rande der Selbstauflösung", schrieb Wolodin.

Russland kritisiert die westlichen Waffenlieferungen - vor allem aus den USA - als eine sinnlose Fortsetzung des Krieges in der Ukraine. Ungeachtet dessen sicherte Washington am Mittwoch Kiew weitere Himars-Mehrfachraketenwerfer zu.

11.00 Uhr: Neue Kämpfe im Osten und neue US-Waffen für Kiew

In der Ukraine sind die schweren Kämpfen am Donnerstag im Donbass im Osten des Landes weitergegangen. "In der Region Luhansk gibt es wahrscheinlich keinen einzigen Quadratmeter Land, der von russischer Artillerie noch verschont geblieben ist", schrieb Gouverneur Serhij Hajdaj auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. "Der Beschuss ist sehr intensiv." Die russischen Streitkräfte hörten erst dann mit den Angriffen auf, wenn ihr Material ermüde.

Nach Angaben des ukrainischen Militärs kommen die russischen Truppen bei ihren Versuchen, im Donbass weiter vorzudringen, kaum voran. Informationen zum Kampfgeschehen lassen sich unabhängig nicht überprüfen. Britischen Geheimdienstberichten näherten sich die russischen Streitkräfte offenbar dem zweitgrößten Kraftwerk der Ukraine in Wuhlehirsk, rund 50 Kilometer von Donezk entfernt. "Russland räumt der Eroberung von kritischer Infrastruktur wie Kraftwerken Priorität ein", teilte das britische Verteidigungsministerium mit. Die russischen Truppen versuchten zudem ihrem Vorstoß auf die Städte Kramatorsk und Slowjansk einen neuen Schub zu verleihen.

Zur Unterstützung im bereits seit 148 Tagen andauernden Krieg haben die USA der Ukraine unter anderem vier weitere Mehrfach-Raketenwerfer vom Typ Himars zugesichert. Details würden im Laufe der Woche bekanntgegeben, sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin bei Online-Beratungen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe aus mehr als 50 Ländern. Austin sprach bei einer Pressekonferenz nach den Beratungen von "vielen neuen Ankündigungen" der Verteidigungsminister und Armeechefs aus den teilnehmenden Staaten. Die Führung in Kiew zeigte sich dankbar, fordert aber dringend auch die Lieferung von Luftabwehrsystemen.

Ein Sieg seines Landes gegen die russischen Angreifer würde ganz Europa schützen, betonte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Videoansprache in der Nacht auf Donnerstag. Er warf Russland vor, die Ukraine als Testfeld für mögliche Angriffe gegen andere europäische Staaten zu nutzen. "Russland testet in der Ukraine alles, was gegen andere europäische Länder eingesetzt werden kann", sagte Selenskyj. "Es fing mit Gaskriegen an und endete mit einer groß angelegten Invasion, mit Raketenterror und niedergebrannten ukrainischen Städten."

10.00 Uhr: Russland kündigt Ausweitung der Angriffe an

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock bezeichnete Lawrows Begründung als Propaganda: "Russland benutzt jedes Mal ein anderes Argument. Diesmal sagen sie, es sei wegen der militärischen Unterstützung", sagte die Grünen-Politikerin. Sie wies in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der Deutschen Welle darauf hin, dass Russland bereits in der Vergangenheit Ziele außerhalb der derzeit besetzten Gebiete angegriffen hatte - etwa Kiew. "Es handelt sich also nur um eine neue Propaganda der russischen Seite", sagte Baerbock.

Die US-Regierung will der Ukraine im Kampf gegen die russischen Invasoren ungeachtet der Drohungen vier weitere Mehrfach-Raketenwerfer vom Typ Himars liefern. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte am Mittwoch bei einem Online-Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe, die bisher gelieferten Himars-Raketenwerfer hätten "auf dem Schlachtfeld so viel bewirkt". Als Teil des nächsten Pakets für die Ukraine würden die USA außerdem weitere Waffen, Munition und Ausrüstung liefern, darunter Raketen und Artilleriegeschosse. Details würden im Laufe der Woche bekanntgegeben. Der Konflikt sei in einer "kritischen Phase", so Austin. "Unsere kollektive Unterstützung für die Ukraine ist also lebenswichtig und dringend."

Die ukrainische Präsidentenehefrau Olena Selenska bat in einer Rede im US-Kongress um mehr Waffen für ihr Land. "Ich bitte um Luftabwehrsysteme, damit Raketen nicht Kinder in ihren Kinderwagen töten, damit Raketen nicht Kinderzimmer zerstören und ganze Familien töten", sagte sie am Mittwoch in einer Ansprache vor Senatoren und Abgeordneten, unteleegt mit Bildern getöteter ukrainischer Kinder.

09.00 Uhr: Selenskyj sieht sein Land als Moskaus Testfeld für Europa

07.45 Uhr: Weitere US-Raketenwerfer für Kiew

07.30 Uhr: Gaslieferung durch Pipeline Nord Stream 1 läuft wieder an

Nach der Wartung von Nord Stream 1 ist am Donnerstag früh die Gaslieferung durch die deutsch-russische Gaspipeline wieder angelaufen. Es fließe wieder Gas, sagte ein Sprecher der Nord Stream AG der Deutschen Presse-Agentur. Bis die volle Transportleistung erreicht sei, werde es einige Zeit dauern. Der Sprecher sagte, dass zuletzt in etwa so viel Gas wie vor der Wartung angekündigt war, also rund 67 Millionen Kubikmeter pro Tag.

Das entspreche etwa einer 40-prozentigen Auslastung der maximalen Kapazität. Die angemeldeten Mengen können sich mit einem gewissen Vorlauf aber auch noch im Laufe eines Tages ändern.

07:00 Uhr: Mittelfristig bis zu 50.000 Flüchtlinge an Schulen erwartet

Das Bildungsministerium rechnet mit einer weiteren deutlichen Zunahme ukrainischer Kinder und Jugendliche an den heimischen Schulen. Zuletzt sind knapp 11.000 ukrainische Flüchtlinge in den Klassen gesessen. Mittelfristig werden 37.500 bis 50.000 erwartet, heißt es in der aktuellen Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der NEOS durch Minister Martin Polaschek (ÖVP). Die meisten werden es laut Projektion weiter an Volksschulen (21.300) und Mittelschulen (17.600) sein.

Nach Bundesländern werden wie bisher die meisten ukrainischen Flüchtlinge an Schulen in Wien (rund 14.100) und Niederösterreich (11.700) erwartet, gefolgt von Oberösterreich (6.500), Steiermark (5.900), Tirol (4.000), Salzburg (2.700), Burgenland (2.200), Kärnten (1.800) und Vorarlberg (1.200).

6.00 Uhr: Lawrow droht und erteilt Verhandlungen eine Absage

Die geografischen Ziele des russischen Aggressionskrieges in der Ukraine sind laut Außenminister Sergej Lawrow nicht mehr auf den Donbass begrenzt. Sie beträfen bereits eine Reihe anderer Gebiete, sagte er am Mittwoch der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti zufolge. Lawrows ukrainischer Amtskollege Dmytro Kuleba reagierte scharf. "Russland verwirft die Diplomatie und ist auf Krieg und Terror konzentriert", schrieb er auf Twitter.

Lawrow betonte in einem Interview mit dem Sender RT (Russia Today): "Jetzt ist die Geografie anders. Es handelt sich nicht nur um die DNR und die LNR (Donezk und Luhansk, Anm.), sondern auch um die Region Cherson, die Region Saporischschja und eine Reihe anderer Gebiete, und dieser Prozess geht weiter, und zwar konsequent und beharrlich". Sollte der Westen Langstreckenwaffen an Kiew liefern, würden die geografischen Ziele in der Ukraine noch mehr ausgeweitet. Die politischen Ziele - "Entnazifizierung" und "Entmilitarisierung" - seien unverändert.

Friedensverhandlungen erteilte Lawrow eine Absage. Eine Wiederaufnahme von Gesprächen mit der Ukraine ergebe im Moment keinen Sinn, sagte Lawrow. Kreml-Chef Wladimir Putin versprach einen Wiederaufbau der hauptsächlich von seiner Armee zerstörten Städte im Donbass. Es sei viel zu tun in den "Volksrepubliken", sagte er am Mittwoch. Der Wiederaufbau werde um ein Vielfaches teurer als die Investitionen auf der im Jahr 2014 von Russland völkerrechtswidrig annektierten ukrainischen Halbinsel Krim. Es werde "Monate, Wochen und Jahre" dauern, um im Donbass wieder für Ordnung zu sorgen, so Putin in einem Gespräch mit Jugendlichen. "Aber wir werden das auf jeden Fall tun."