Die Hilfe, die von Österreich für die Kriegsopfer in der Ukraine geleistet wird, kommt an und wirkt: Dieses Resümee hat der Grazer Bischof Wilhelm Krautwaschl am Mittwoch nach Abschluss seines Ukraine-Besuchs gezogen. Es sei deutlich geworden, "dass über die kirchliche Arbeit und die kirchlichen Netzwerke sehr viel Hilfe zu den Menschen kommt", erklärte er gegenüber der Kathpress. Der steirische Bischof und der Salzburger Erzbischof Franz Lackner waren Dienstag in Lemberg/Lwiw mit kirchlichen und politischen Vertretern zusammengetroffen und hatten zudem eine Reihe von kirchlichen Hilfsprojekten besucht.