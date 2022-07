In den letzten Monaten, insbesondere nach dem Besuch der Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Deutschland, Italien und Rumänien in Kiew, haben mich viele Menschen aus europäischen Ländern gefragt: Warum gibt es in den sozialen Medien so viele hasserfüllte Kommentare von Ukrainern über unsere Staats- und Regierungschefs? Helfen euch diese Länder nicht, unterstützen sie euch nicht die ganze Zeit? Ich kann verstehen, warum diese Art von Reaktion der Ukrainer für die Menschen außerhalb der Ukraine seltsam oder sogar unverschämt erscheinen mag. Lassen Sie mich also versuchen, das zu erklären.