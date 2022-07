Am 24. Februar 2022 war es, als Wladimir Putins Truppen in die Ukraine mit ihrer demokratisch legitimierten Regierung einfielen. Eine russische Invasion wider jede Menschlichkeit, wie aus einem vergangenen Jahrhundert in das Jetzt gestürzt. Seitdem gab und gibt es unzählige Opfer, auch zivile, unfassbare Zerstörung und eine volle Palette von vom Kreml angeordneter Kriegsverbrechen: Angriffe auf zivile Einrichtungen, blindwütige Zerstörung, Deportationen, Vergewaltigungen.