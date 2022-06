Olga (Name zum Schutz der Kinder geändert) ist 36 Jahre alt, wurde in Moskau geboren und kam 1991, im Alter von fünf Jahren, nach Österreich, wo sie aufwuchs und studierte. Seit 2015 lebt sie in Kiew. Seit Kriegsausbruch ist sie als Sanitäterin bei der Einheit der Territorialverteidigung im Einsatz – zunächst in Kiew, dann im Landkreis von Lugansk. Die Frau hat drei kleine Kinder in Kiew und drei halbwüchsige Kinder in Österreich – als Söldnerin droht ihr der Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft.