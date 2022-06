Ukraine als Beitrittskandidat - und was kommt dann?

Frage und Antwort. Wenn es um die Frage eines möglichen EU-Beitritts ging, wurde die Ukraine immer wieder vertröstet. Russlands Krieg gegen das osteuropäische Land hat nun unerwartet Tempo in die Annäherung Kiews an die EU gebracht. Bei einem Gipfel in Brüssel sollte die Ukraine nun am Donnerstag zum EU-Beitrittskandidat gemacht werden.