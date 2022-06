Subsahara-Afrika ist von der aktuellen Weizenkrise besonders betroffen. Wie ist die Lage im Südsudan?

Betram Kuon: Der Südsudan ist da keine Ausnahme. Das Land erhält 85 Prozent seines Getreides von anderen Ländern, hauptsächlich von der Ukraine und Russland, die Auswirkungen sind also problematisch. Die Situation bei den Lebensmittelpreisen aber auch die Lieferketten werden sich verschlechtern, solange dieser Krieg andauert, niemand weiß, wie lange das weitergeht. Dazu kommen die Auswirkungen der Pandemie, alles zusammen lässt die Versorgungsunsicherheit immer weiter steigen. Das wiederum destabilisiert die ganze Region, was historisch belegt ist – besonders in Afrika. Im Südsudan konnte man soziale Spannungen zuletzt aufgrund der Flut beobachten.

Betram Kuon ist Generalsekretär der südsudanesischen Vinzenzgemeinschaft, dem Projektpartner der Caritas im Südsudan. Kuon ist verantwortlich für den Aufbau mehrerer Projekte, etwa Baby-Ernährungsstationen, Ausbildungszentren für Jugendliche und Erwachsene oder nachhaltige Landwirtschaften. © Caritas

Wie beeinflusst das die Arbeit der Vinzenzgemeinschaft?

Wenn Leute zu wenig zu Essen haben und sich die Menge an verfügbarer Nahrung noch verringert, suchen viele Menschen zusätzlich Hilfe bei uns – das setzt uns unter Druck. Für viele sind wir die einzige Quelle an Nahrung. Vor allem kleine Projekte sind betroffen. Das Essensprogramm für Schulen basiert auf Brot – das aus Weizen hergestellt wird. Hier wirken sich hohe Preise und mangelhafte Lieferketten besonders aus. Wir versuchen dem mit lokalen Anbauprojekten entgegenzuwirken, doch auch da kann die Ernte durch viele Faktoren – etwa ausbleibendem Regen – schlecht ausfallen. Schon vor dem Krieg gab es zusätzlich den pandemiebedingten Lieferausfall von Düngemittel und Saatgut.

Ein UN-Entwicklungsziel lautet, den Hunger bis 2030 zu beenden. Ist das realistisch?

Wir haben das Potenzial dazu, es gibt genug fruchtbares Land. Ich fürchte aber, dass viele afrikanische Länder beim IWF nur noch schwer an die entsprechenden Kredite kommen, die nötig wären. Mit einer vernünftigen Geldpolitik würde der Südsudan die nötigen Kredite bekommen, um die bereits gestarteten Landwirtschaftsprojekte umzusetzen. Hunger wäre dann zumindest in dem Land kein Problem mehr. Uganda hat das erfolgreich vorgezeigt, großzügig in Landwirtschaft investiert und produziert heute über den eigenen Bedarf hinaus. Know-how und Technologie müssen viel weiter verbreitet werden.

Agrarprodukte werden auch zu „nachhaltigem“ Treibstoff verarbeitet, was bedeutet das für die Versorgung mit Lebensmitteln?

Auch in Afrika ist Treibstoff ein Hauptgrund für Inflation. Selbst in Ländern, die selbst große Erdölvorkommen haben. Sogar reiche Länder haben derzeit damit zu kämpfen. Ein Weg, diesen Druck von den Menschen zu nehmen, ist der Umstieg auf regenerative Treibstoffe. Der Treiber der Inflation wäre dadurch reduziert. Dann muss in neue Agrartechnologien und effizientere Dünger investiert werden.

Ist es moralisch in Ordnung, Lebensmittel zu tanken?

Das scheint nicht logisch, es ist ein Dilemma und es braucht gute Institutionen um das zu lösen. Es gibt genügend Ressourcen, aber es muss sichergestellt werden, dass diese richtig eingesetzt werden.

Was sind ihre Wünsche an wohlhabende Länder, vor allem an Europa?

Viele Länder haben viel in Afrika investiert, aber sie sehen keine Veränderung und haben das langsam satt. Dabei gibt es Projekte, die tatsächlich Veränderung geschafft haben. Genau diese Projekte müssen gefördert werden. Die Geldgeber müssen darauf bestehen, diese Projekte regelmäßig zu evaluieren und jene Institutionen fördern, die die besten Resultate bringen. Oft sind das nicht die Regierungen. Viele Länder haben keine Mechanismen, die verantwortungsvollen Umgang mit Hilfsgeldern ermöglichen. Viele NGOs vertrauen dem privaten Sektor mehr als Regierungen.

Rechnen sie mit stärkeren Migrationsbewegungen?

Ja, es gibt einen direkten Zusammenhang zur aktuellen Krise. Immer wenn das Essen knapp wird, machen sich Menschen auf den Weg. Wenn Essen und Jobs fehlen und Wirtschaftskreisläufe zusammenbrechen, lässt sich das nicht aufhalten.