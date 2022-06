Olaf Scholz gibt sich überzeugt, dass Russland seinen Angriffskrieg in der Ukraine nicht gewinnen wird. Präsident Wladimir Putin habe seine strategischen Ziele schon jetzt verfehlt, betont der Kanzler immer wieder. Daran ist viel Wahres. Denn 100 Tage nach Kriegsbeginn droht Russland nicht nur ein wirtschaftlicher Niedergang. Vor allem ist der Kreml in der internationalen Politik tief in die Defensive geraten.