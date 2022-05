Es war, wie gewohnt, eine militaristische Rede, aber sie enthielt keine bösen Überraschungen: Russlands Präsident Wladimir Putin hat in seiner Rede zum "Tag des Sieges" auf dem Roten Platz in Moskau erneut die Nato und die Ukrainer kritisiert und seinen Krieg gerechtfertigt. Und doch wählte er von allen düsteren Szenarien, die befürchtet wurden, das harmloseste: Putin will offensichtlich den Krieg fortsetzen. Doch eine Generalmobilmachung kündigte er diesmal nicht an.