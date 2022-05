Überschattet von seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine hat Russland 77 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs mit ersten Militärparaden im äußersten Osten des Landes den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland gefeiert. Auf der fernöstlichen Halbinsel Kamtschatka, auf der Insel Sachalin, in der Großstadt Wladiwostok am Pazifik und in weiteren Orten beteiligten sich Hunderte Soldaten an den Paraden zur Erinnerung an den Großen Vaterländischen Krieg. Präsident Putins Rede war mit Anspannung erwartet worden, weil eine Ausweitung des Kriegs befürchtet wurde.

Putin würdigte in der Rede dann den Einsatz der russischen Streitkräfte in der Ukraine und sprach davon, Russland würde sich dort verteidigen. Generalmobilmachung kündigte er bisher jedoch keine an. Er versuchte, Siegesgewissheit zu verbreiten.

Putin verdrehte in der Rede die Realität. Die Regierung in der Ukraine ist demokratisch gewählt und keine Nazi-Regierung. Die rechtsextremen Parteien erhielten bei der letzten Wahl etwa drei Prozent und sitzen daher nicht in der Regierung. Der Sieg über Nazi-Deutschland wurde nicht nur von Russland errungen, sondern von der gesamten Sowjetunion, die damals auch die Ukraine umfasste.