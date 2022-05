Im Netz macht dieser Tage ein Witz die Runde und der geht so: Warum ist Wladimir Putins Tisch so lang? Weil der Tisch mit jeder Lüge, wie Pinocchios Nase, weiter in die Länge wächst. Heute wird ein ordentliches Stück dazukommen. Am Roten Platz in Moskau wird, wie jedes Jahr, mit einer Militärparade der „Tag des Sieges“ der Sowjetunion über Hitler-Deutschland 1945 begangen. Mit großer Sorge warten viele, was Putin in seiner Rede ankündigen wird. Eine Ausweitung des Kriegs? Oder „nur“ einen „Sieg“ in der Ost-Ukraine – die „Befreiung“ der Stadt Mariupol, die Russland dem Erdboden gleichgemacht hat? Auch hier, zwischen all den Massengräbern, soll heute eine Militärparade zur Feier des „Sieges“ stattfinden, womöglich mit Gastauftritt jenes Mannes, der das Gemetzel auslöste und befahl.



Unter enormen Opfern hatte die Sowjetunion Hitler besiegt. Opfer, die vom russischen, aber auch von anderen Völkern erbracht wurden – vor allem auch von Ukrainern. Am heutigen Tag wird Putin seine Nachbarn, die von einem jüdischen Präsidenten angeführt werden, erneut als Nazis diffamieren. Die Staatspropaganda wird, wieder einmal, behaupten, die Ukraine müsse zerstört werden; Ukrainer, die sich wehren, öffentlich gehängt werden. Schon jetzt verschwinden in den russisch besetzten Gebieten Bürgermeister auf Nimmerwiedersehen; Zivilisten werden exekutiert, Frauen und Kinder vergewaltigt. Ist es das, was Putin heute „feiern“ will?



An der Grundsituation in diesem Krieg hat sich wenig verändert: Wenn Putin zu schießen aufhört und seine Truppen zurückzieht, ist der Krieg zu Ende. Wenn die Ukrainer von sich aus aufhören, zu kämpfen, hört ihr Land auf zu existieren.