Das Schreiben ist knapp, aber die Empörung groß. „Die Lieferung großer Mengen schwerer Waffen könnte Deutschland selbst zur Kriegspartei machen“, warnen Autoren um die Feministin Alice Schwarzer in einem Brief an Kanzler Olaf Scholz davor, schweres Militärgerät an die Ukraine zu liefern. Deutschland habe eine „historische Verantwortung“ für den Frieden in Europa, lautet die Mahnung. Deutsche Waffenlieferungen schürten ein „manifestes Risiko der Eskalation zu einem atomaren Konflikt“, so die Warnung. Nicht nur in den sozialen Medien barst ein Aufschrei los. „Spiegel“-Kolumnist Sascha Lobo sprach von „Lumpen-Pazifismus“. Wladimir Putins Krieg entzweit die politische Linke in Deutschland.