Frau Skoll, Sie sind seit 12. Jänner 2022 offiziell britische Botschafterin in Österreich. Was verbindet Sie mit Österreich?

LINDSAY SKOLL: Ich freue mich sehr über meine Aufgabe in diesem Land. Ich darf außerdem Österreich und Graz von Queen Elizabeth II. ausdrücklich herzliche Grüße bestellen. Ich vertrete ja nicht nur meine Heimat Großbritannien, sondern bin auch persönliche Repräsentantin der britischen Königin.



Dankeschön! Die Regentin war vor 53 Jahren, von 5. bis 10. Mai 1969 in Begleitung von Prinz Philip in Österreich: Hat sie diese Visite denn noch gut im Gedächtnis?

SKOLL: Ja, Elizabeth II. mag 96 Jahre alt sein, aber sie erinnert sich an jedes Details von damals und erzählte mir von Österreich vorab in schillernden Farben. Und wenn einem die Königin selbst aufträgt, Grüße auszurichten, dann macht man das! (lacht)