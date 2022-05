Interview. Botschafterin Lindsay Skoll über die Erinnerungen der Königin an Österreich, die Nöte im Brexit-Großbritannien und den Ukraine-Krieg.

"Queen erinnert sich noch an jedes Detail des Österreich-Besuchs"

Frau Skoll, Sie sind seit 12. Jänner 2022 offiziell britische Botschafterin in Österreich. Was verbindet Sie mit Österreich?

LINDSAY SKOLL: Ich freue mich sehr über meine Aufgabe in diesem Land. Ich darf außerdem Österreich und Graz von Queen Elizabeth II. ausdrücklich herzliche Grüße bestellen. Ich vertrete ja nicht nur meine Heimat Großbritannien, sondern bin auch persönliche Repräsentantin der britischen Königin.