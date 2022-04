So traurig die Nachrichten sind, die uns täglich aus Ukraine erreichen, finden sich zwischendurch auch berührende Momente oder so wie in diesem Fall auch Unterhaltende bzw. sogar sportlich Beeindruckende. Auf einem Video, das dieser Tage viral ging, ist ein laut Posting ukrainischer Soldat zu sehen, der sich in voller Montur einem Skateboard nähert, als wäre er in einer Kampfsituation. Dann tauscht er die Waffe gegen ein Skateboard und macht einen Trick, der wohl auch Skateboard-Profis zum Staunen bringt, um sich wieder in militärischer Art zurückzuziehen:

Gepostet wurde das Video auf Reddit, wo es schnell hunderttausendfach aufgerufen wurde. Betitelt war der Clip scherzhaft mit "Ihr habt es vielleicht nicht gewusst, aber es gibt Skate-Truppen in der Ukraine". Einige Nutzer betonten die Schwierigkeit des Tricks ("Blunt Heelflip to fakie"), der schwere Anzug dürfte das Unterfangen wohl auch nicht leichter machen.

Andere in dem der Ukraine gewidmeten Forum schließen aus dem Video, dass "Leute mit so einem Geist wohl kaum jemals besiegt werden können", oder "mit solchen Typen möchte ich mich nicht anlegen".