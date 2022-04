Hat Russland schon das nächste Kriegsziel ins Auge gefasst? In der Republik Moldau fürchten viele, dass die Katastrophe, die die Ukraine gerade durchmacht, demnächst auf auch auf ihr Land überschwappt. Der Grund: Wie in der Ostukraine gibt es auch im Osten der Republik Moldau (Moldawien) eine Region, die sich mithilfe Russlands abgespalten hat und von pro-russischen Separatisten kontrolliert wird: die schmale Landzunge Transnistrien. International wird das Gebiet nicht als eigenständig anerkannt. Die Landesgrenze ist nur rund 40 Kilometer von der strategisch und kulturell wichtigen ukrainischen Hafenstadt Odessa entfernt. Die einstige Sowjetrepublik Moldawien wurde 1991 unabhängig. Es zählt zu Putins Kriegszielen, das Sowjetreich wieder herzustellen.



Wie 2014 in der Ostukraine, kam es in den vergangenen Tagen auch in Transnistrien zu einer Reihe von Anschlägen auf pro-russische Einrichtungen: Attackiert wurden das Ministerium für Staatssicherheit in der Regionalhauptstadt Tiraspol, eine Armee-Einheit und ein russischer Funkturm. In der Nacht auf gestern wurde ein Dorf in der Nähe der Ukraine beschossen, in dem sich ein großes russisches Munitionslager befindet. Die russische Armee verfügt in der Region neben dem Munitionslager auch über einen Militärstützpunkt.





Wer die Urheber der Anschläge und Angriffe sind, ist einstweilen unklar. Die transnistrischen Behörden behaupteten, das Dorf sei von der Ukraine aus beschossen worden. In Moldau wird befürchtet, dass, wie einst in der Ostukraine, von der russischen Propaganda nun behauptet wird, die Russen im separatistischen Gebiet seien in Gefahr, um ein russisches militärisches Eingreifen zu rechtfertigen. Moldaus Präsidentin Maia Sandu, die den Abzug der stationierten russischen Truppen fordert, rief die Bevölkerung zur Ruhe auf. Vorige Woche hatte der russische Generalmajor Rustam Minnekajew erklärt, eines der Ziele Russlands sei die Eroberoberung des Südens der Ukraine - und eine "bessere Unterstützung für prorussische Separatisten in Transnistrien".

In der Ukraine wiederum fürchten einige, in Transnistrien stationierte Soldaten könnten genutzt werden, um auch von dort aus die Ukraine anzugreifen und nach Odessa vorzustoßen.



Militärexperten wie Gerald Karner halten einen größeren russischen Angriff von Transnistrien aus für unwahrscheinlich: „Bei der dort stationierten Besatzungstruppen handelt sich nicht um eine kampffähige Truppe“, meint Karner. Dass es der russischen Armee gelingen könnte, eine Landbrücke von Odessa nach Transnistrien herzustellen, sei sehr unwahrscheinlich. „Die Unruhe in Transnistrien reicht aber aus, um einen Teil der ukrainischen Streitkräfte im Südwesten zu binden – und das hilft bei Russlands Offensive im Osten“, so Karner.