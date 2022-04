Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Nicht erst seit den Bildern aus der Ukraine wissen wir, wie sehr Willy Brandt damit recht hat. Und trotzdem sieht die Welt anders aus: Die weltweiten Rüstungsausgaben haben im Jahr 2021 erneut ein Rekord-Hoch erreicht. Wie das Stockholmer Friedensforschungsinstitut errechnete, haben sie erstmals die Marke von zwei Billiarden Dollar überschritten. Die höchsten Summen gaben die USA und China aus; am meisten, bezogen auf die eigene Wirtschaftsleistung, steckten Saudi-Arabien und Russland in ihre Rüstung. Beide Länder sind derzeit in blutige Kriege verwickelt, in denen Tausende Zivilisten ums Leben kommen.