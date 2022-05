Wieder keine Evakuierung: Russische Truppen verletzen erneut Waffenruhe in Mariupol

Live-Ticker. Kreml-Sprecher Peskow bezeichnet Polen als mögliche Bedrohung +++ Neuer Evakuierungsversuch in Mariupol, doch wieder Angriffe der Russen. +++ Schweiz in den USA als Putin-Gehilfin angeprangert +++ Aktuell 9.000 ukrainische Kinder an österreichischen Schulen +++