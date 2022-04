UN-Generalsekretär Guterres besucht Putin in Moskau

Live-Ticker. +++Russland: Feuerpause in Mariupol, wenn Ukrainer weiße Flagge hissen +++ Michel fordert in Telefonat mit Putin humanitären Zugang +++ Russische Armee will volle Kontrolle über Donbass und Süd-Ukraine +++