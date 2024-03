„Sie bewegten sich und schossen wie Panzer“

In einem Konzertsaal bei Moskau metzelte ein Killerkommando hunderte Menschen nieder. Die Opferzahl des blutigsten Terrorakts in Russland seit 2004 wächst weiter. Die russischen Sicherheitsorgane aber haben die mutmaßlichen Täter schon gefasst, angeblich auf der Flucht in die Ukraine.