Der Balkon, von dem der verfolgte Bürgerrechtler und spätere Präsident Václav Havel im Herbst 1989 zu Hunderttausenden Menschen am Wenzelsplatz in Prag sprach, ist heute verwaist © www.VIENNAREPORT.at Abaca

Das Melantrich-Haus, zentral am Prager Wenzelsplatz gelegen, beherbergte in den 1980er-Jahren mehrere Verlage. In einem davon erschien die Zeitung Svobodné slovo. Der andere widmete sich der Herausgabe von Büchern. Dessen Chefredakteur Jan Halada traf am Morgen des 21. November auf dem Weg in sein Büro den Kollegen Dusan Provazník aus dem anderen Verlag. Beide kannten sich gut. Provazník hatte vor der Revolution Publikationsverbot. Halada half ihm, brachte unter dem Tarn-Namen seiner Ehefrau Provazníks Übersetzungen aus dem Französischen und Polnischen heraus.