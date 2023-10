Mit Beginn der Bodenoffensive Israels im Gazastreifen hat das österreichische Außenministerium neue Zahlen veröffentlicht. Derzeit würden sich 30 Staatsbürger im Süden des Gazastreifens aufhalten, heißt es aus dem Ressort von Alexander Schallenberg. Genauere Details über das Schicksal bzw. den Aufenthaltsort der Österreicher sind vorerst nicht bekannt.

Drei österreichische Staatsbürger unter den Opfern

Seit Beginn des Angriffes der Hamas seien bereits drei österreichische Staatsbürger in Israel ums Leben gekommen. Sie seien "Opfer des brutalen Terrors der Hamas auf Israel", teilte das Außenministerium mit. Unser aufrichtiges Beileid und unser Mitgefühl gilt in dieser schweren Zeit den Familien und Freunden", so das Außenministerium weiter.

Am Samstagabend hat die israelische Armee auch ihre Bodenoffensive im Gebiet angekündigt. Einsatzkräfte seien bereits im ganzen Land stationiert und bereit, "die Bereitschaft für die nächsten Phasen des Krieges zu erhöhen, wobei der Schwerpunkt auf einer bedeutenden Bodenoperation" liege, hieß es auf Tel Aviv.

Man bereite eine "breite Palette von Plänen für Offensivoperationen" vor. Kurz zuvor hatte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu die nächste Phase im Krieg gegen die Terrorgruppe angekündigt. Bei einem Truppenbesuch nahe der Grenze zum Gazastreifen sagte er am Samstag zu den Soldaten: "Seid ihr bereit für die nächste Phase? Die nächste Phase kommt." In einem Video war zu sehen, wie die Soldaten nickten.