Eigentlich müssten alle schweigen. Aus Demut und Respekt. Zu unbegreiflich und unvergleichlich ist die Gewalt, die sich über friedliche Zivilisten – Frauen und Kinder – in Israel entlädt. Darüber kann man fast nicht sprechen. Das sehen nicht alle so. Und brüllen es zu Tausenden in die Welt hinaus.