Ein kleines Mädchen mit blonden Locken, das in die Kamera lacht. Das ist das erste Bild in dem Video. Dann sieht man das Kind beim Schaukeln, am Esstisch, mit seiner Familie. Daneben Sätze wie: "Das ist Yahel. Sie ist 3 Jahre alt. Yahel wurde aus ihrem Haus entführt. Ihr Bruder, ihre Eltern und andere Verwandte wurden zusammen mit ihr entführt." Und zum Schluss: "Bringen Sie die Kinder nachhause."

In seiner Verzweiflung verbreitet Gilad Korngold die selbst zusammengeschnittenen Videos von seinen zwei Enkelkindern Yahel (3) und Nave (8) und wendet sich damit auch an die Medien. Sein Sohn Tal Shoham (38) ist einer der vermissten Österreicher in Israel mit Doppelstaatsbürgerschaft. Wie berichtet, gehen Gilad Korngold und der Rest der Familie davon aus, dass Tal Shoham, seine Frau Adi (38) und die zwei Kinder von der Terrorgruppe Hamas aus dem Kibbuz Beeri verschleppt wurden.

"Wollen Videos verbreiten"

Tal Shoham ist einer der zwei Österreicher mit Doppelstaatsbürgerschaft, die laut Außenministerium noch vermisst werden. Drei Menschen mit österreichisch-israelischem Pass wurden bereits getötet.

"Wir haben immer noch keine Neuigkeiten", sagt Gilad Korngold. "Es ist schwierig, einfach weiterzuleben. Wir versuchen alles, was wir können, um sie zu finden, sind immer auf der Suche nach Informationen." Die Videos der beiden Kinder verbreiten sich gerade in den sozialen Medien. Korngold und seine Familie haben den Text auch ins Deutsche, Spanische, ins Englische und ins Französische übersetzt. "Wir versuchen, die Videos über die ganze Welt zu verbreiten", sagt der verzweifelte Vater und Großvater. Er hoffe, dass Österreich Druck ausübt und hilft. Er selbst hat auch einen österreichischen Pass, seine Mutter war Wienerin. Sie wurde von den Nazis aus Österreich vertrieben.