Gaya Calderon sucht nach ihren Familienangehörigen. Dem Vater, der Schwester und ihrem Bruder. Er ist zwölf Jahre alt und heißt Erez. Die junge Frau aus dem Kibbutz Nir Oz in Israels Süden hofft inständig, dass ihre Liebsten noch leben. Erez sah sie zuletzt in einem Video. Aufgenommen von der Hamas, die den Buben brutal in den Gazastreifen abführte wie einen Gefangenen. Und den Film dann in den sozialen Netzwerken teilte.