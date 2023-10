Die humanitäre Hilfe der EU für die Palästinenser wird nicht infrage gestellt, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch laut Aussendung beim wöchentlichen Treffen der EU-Kommissarinnen und -Kommissare in Brüssel. Von der Leyen wiederholte aber auch, dass die finanzielle Hilfe für Palästina geprüft werden müsse. Dem Treffen wohnte auch der israelische EU-Botschafter Haim Regev bei.

Klarstellung nach Hamas-Attacke

"EU-Gelder sind nie und werden nie an die Hamas oder andere terroristische Organisationen gehen", so die Kommissionspräsidentin laut Redetext. Auf EU-Ebene hatte es während der vergangenen Tage Verwirrung darüber gegeben, wie es mit den humanitären und Entwicklungshilfen für die Palästinenser nach der groß angelegten Attacke der radikal-islamistischen Hamas auf Israel weitergeht.

EU-Erweiterungskommissar Oliver Varhelyi hatte am Montag die Aussetzung "aller Zahlungen an die Palästinenser" von Seiten der EU via X, ehemals Twitter, bekannt gegeben. In einer Aussendung hatte die EU-Kommission dann am Montagabend betont, dass sie eine "dringende Überprüfung der EU-Hilfe für Palästina einleiten" werde. Diese Überprüfung betreffe aber nicht die humanitäre Hilfe.

Unterschiedliche Meinungen über Vorgang

Nach einem hastig einberufenen Treffen der EU-Außenminister am Dienstag sagte EU-Chefdiplomat Josep Borrell, dass eine Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten gegen einen Stopp der Zahlungen sei. Es sollte lediglich geprüft werden, ob diese Gelder nicht indirekt an die Hamas fließen.

Norwegen spricht sich unterdessen für eine weitere finanzielle Unterstützung der Palästinenser und palästinensischer Institutionen aus. "Als Vorsitzender der internationalen Gebergruppe AHLC ermutigt Norwegen die internationale Gemeinschaft, ihre finanzielle Unterstützung für das palästinensische Volk fortzusetzen", erklärte Außenministerin Anniken Huitfeldt laut Reuters. Norwegen hat den Vorsitz des UNO-Verbindungsausschusses für die Palästinenser AHLC, der 1993 gegründet wurde.