Sie nannten ihn Mr. Security. Benjamin Netanjahu war jahrelang der sogenannte Premierminister der Sicherheit. Doch in seiner sechsten Amtszeit brach die größte Tragödie in Israels Geschichte über ihn herein. Der grauenvolle Anschlag der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen vom 7. Oktober, der mehr als 900 Israelis das Leben kostete und mindestens 150 Männer, Frauen und Kinder zu Geiseln machte.

Israel befindet sich in einem Albtraum, aus dem es so schnell kein Erwachen geben wird. Wie das geschehen konnte in einem Land, das sich fast permanent in Alarmbereitschaft befindet? Das fragen sich die Israelis in diesen schweren Stunden alle. Doch die Koalition in Jerusalem bleibt Antworten schuldig.