Iran warnt Israel vor Einmarsch in den Gazastreifen + UNO: "Massenflucht" im Gazastreifen + Österreich verhängt partielle Reisewarnung

Live. In der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv hat es am Sonntag erneut Raketenalarm gegeben. Einwohner des Stadtzentrums rannten in Schutzräume und hörten eine dumpfe Explosion. Lesen Sie alle Entwicklungen im Liveartikel.