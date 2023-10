Mann in USA tötete Sechsjährigen wegen Hass auf Muslime + UNO: Noch 24 Stunden Treibstoff für Spitäler im Gazastreifen

Live. In der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv hat es am Sonntag erneut Raketenalarm gegeben. Einwohner des Stadtzentrums rannten in Schutzräume und hörten eine dumpfe Explosion. Lesen Sie alle Entwicklungen im Liveartikel.