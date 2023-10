Hamas hat 155 Geiseln + Berliner Polizei löste Anti-Israel-Demo auf + Ägypten will nur Ausländer aus Gaza lassen

Live. In der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv hat es am Sonntag erneut Raketenalarm gegeben. Einwohner des Stadtzentrums rannten in Schutzräume und hörten eine dumpfe Explosion. Lesen Sie alle Entwicklungen im Liveartikel.