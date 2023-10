Polizei startet mit Auflösung der Demo + Entwarnung im Norden Israels + Österreicher werden ausgeflogen

Live. Israel bombardiert den Gazastreifen weiter. Nun haben sich Ministerpräsident Netanyahu und Oppositionspolitiker Gantz auf die Bildung einer Notstandsregierung festgelegt. Trotz des Verbots der pro-palästinensischen Demo in Wien haben sich am Abend mehrere Dutzend Aktivisten am Stephansplatz versammelt. Lesen Sie alle Entwicklungen im Live-Artikel.