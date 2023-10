Hamas feuert Raketen auf Tel Aviv + Armee bombardiert weiter im Gazastreifen + Freilassung von Geisel mit zwei Kindern

Live. Die radikalislamische Hamas hat am Donnerstag nach eigenen Angaben erneut Raketen auf Tel Aviv abgefeuert. Israel griff in der Nacht auf Donnerstag Hama-Ziele im Gazastreifen an. Trotz des Verbots der pro-palästinensischen Demo in Wien haben sich am Abend mehrere Dutzend Aktivisten am Stephansplatz versammelt. Lesen Sie alle Entwicklungen im Live-Artikel.