Herr Neumann, sehen Sie angesichts der Hamas-Attacke auf Israel ein Totalversagen der israelischen Geheimdienste?

PETER NEUMANN: Ich würde sagen, es ist das größte Versagen der israelischen Sicherheitsbehörden seit dem Jom-Kippur-Krieg 1973, als Israel durch einen Angriff der Araber überrascht wurde. Dass so eine Offensive ein Jahr unbeobachtet vorbereitet wurde, ist eigentlich undenkbar. Ich bin mir sicher, dass in Israel Köpfe rollen, wenn die Zeit kommt, all das aufzuarbeiten.